Má v letošní StarDance favority? Tohle vzkazuje soutěžícím vítězka minulé řady Veronika Khek Kubařová

Veronika Khek Kubařová Super.cz

Veronika Khek Kubařová (34) je v současnosti jednou z nejvíce obsazovaných filmových hereček. Jak sama říká, moc si to užívá. Přesto by nikdy nevyměnila mateřství za kariéru, jako to občas u hereček či zpěvaček bývá.

"Nikdy jsem to tak neměla. Nikdy jsem neměla pocit, že by práce byla důležitější než rodina. To mě v přemýšlení neovlivňuje. Práce je fajn, ale není nic víc než rodina. Nikdy bych to tomu nepodřizovala," řekla Super.cz Kubařová na premiéře flmu Přání ježíškovi, kde také hraje.

Přesto je velmi vděčná a šťastná, že se jí filmové nabídky jen hrnou. "Je pravda, že premiér je teď hodně. Já to s vděkem přijímám a jsem šťastná. Doufám, že diváky nezačnu štvát," usmivá se půvabná herečka.

"Každý má myslím svůj čas, svoji dobu. Jestli je teď ta moje, nevím, ale užívám si to. Mám svoji práci ráda a jsem šťastná, že ji můžu dělat," dodala Kubařová, která je vítězkou minulé řady StarDance a i v té letošní má důležitou roli.

Kdo je jejím favoritem? "S Matoušem Rumlem moderujeme stream s páry, které vypadnou, tak se považuju za zainteresovanou a nechce se mi k tomu vyjadřovat, nepřijde mi to profesionální. Teď je mým největším přáním, aby to dopadlo, dokončilo se to. Covid míchá kartama v celé kultuře, tak hlavně, aby to proběhlo už bez problémů," uzavřela herečka. ■