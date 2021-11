Dovolená českých zpěváků na Krétě: V pěti lidech bydleli v jedné místnosti se záchodem uprostřed!

Martin Schreiner Super.cz

"Pár dní jsme opravdu bydleli v jedné místnosti. Dva dny jsme tam byli ve čtyřech, třetí den dokonce v pěti lidech. Byla to místnost s jednou toaletou uprostřed. Byla tak hezky situovaná, že jsem vždycky čekal, až ostatní odejdou k moři a já za nimi pak dorazil," řekl Super.cz Martin Schreiner.

"Poslední den už jsem si říkal, že bychom potřebovali rozvrh na záchod. Ještě chvíli a nedopadlo by to dobře," dodal se smíchem Martin, se kterým byl na dovolené zpěvák Josef Vágner (31) a další přátelé.

Na nedávnou dovolenou přesto vzpomíná s nadšením. "Říkal jsem si, jestli se těch deset dní spolu sneseme. Ale dopadlo to skvěle. Užili jsme si to, jak nejlépe to šlo. Jezdili jsme na výlety, dávali si dobré jídlo, proběhly i nějaké večírky... Bylo to super," upřesnil Martin na konkurzu muzikálu Ostrov pokladů v Divadle Broadway. Právě v tomto muzikálu by si měl zahrát i jeho kamarád Pepa Vágner. ■