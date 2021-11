Všimli jste si této změny v šatníku vévodkyně Kate? Narostlo jí sebevědomí, shodují se odbornice na módu

V šatníku vévodkyně Kate proběhla nenápadná změna. Foto: Super.cz/Profimedia

Bývaly doby, kdy vévodkyně Kate (39) neudělala krok bez malé kabelky nebo stylového psaníčka. To často svírala i oběma rukama. V posledním roce se to ale změnilo a Kate je stále častěji vídána bez tohoto módního doplňku. A podle stylistky Hannah Eichle to není náhoda.