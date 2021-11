Měla talent od boha a smekla před ní i Streisand. Mimořádná česká zpěvačka příliš brzy podlehla zákeřné nemoci

Laďka Kozderková Foto: A. Šmotlák/Profimedia

Osud vyměřil této mimořádně talentované zpěvačce a herečce příliš málo času. Bohužel… Laďka Kozderková (26. 6. 1949 – 17. 11. 1986) byla totiž na jevišti tak skvělá, že se o ní dokonce říkalo, že kdyby muzikál jako divadelní obor neexistoval, musel by být kvůli ní vynalezen. Její životní rolí byla Dolly Leviová v muzikálu Hello, Dolly!, kterou hrála v letech 1982 - 1986.

Aplaudovala jí i filmová Dolly

Odborníci, kteří tento muzikál viděli i na prestižních světových jevištích s nejrůznějšími interpretkami, se shodli, že Kozderková byla nejlepší představitelkou Dolly vůbec. Před jejím výkonem smekla i sama představitelka filmové Dolly Barbra Streisand (79), která představení viděla, když v Praze natáčela film Jentl.

Hvězda světového formátu

„Kdyby tehdy zažíval muzikál takový boom jako dnes, našel by v Laďce Kozderkové hvězdu první velikosti. A dovolím si i tvrdit, že kdyby se narodila jako Američanka a zpívala na Broadwayi, tak by o ní uslyšel celý svět. Bohužel se však narodila na špatném místě a ve špatné době,“ řekl o představitelce Dolly tehdejší ředitel karlínského divadla Ladislav Županič (78).

Laďka Kozderková se narodila do rodiny brněnského hudebního skladatele Ladislava Kozderky a už od dětství bylo jasné, že umění má v genech. „Taťka byl posedlý hudbou a všechny jsme se musely učit hrát na klavír (měla ještě dvě starší sestry, pozn. red.),“ vzpomínala později na své začátky. „Byl vlastně mým prvním učitelem zpěvu, skládal pro mě první písničky.”

Když jí bylo 12 let, otec ji postavil rovnou před velký big band a rozhlasový mikrofon. V Brně zvládla i první velkou divadelní roli – v premiéře muzikálu Gentlemani hrála v 19 letech po boku Petra Ulrycha (77).

Do Karlína vtrhla jako povodeň

Vystudovala konzervatoř a byla přijata na JAMU. Ona ale dala přednost pražskému divadlu Rokoko. A když pak normalizační úředníci tuto scénu v roce 1972 zavřeli, přešla do karlínského divadla. Ladislav Županič přirovnal její příchod do souboru k protržené přehradě a následné povodni. „To byl najednou hlahol všude na chodbách: Nazdar, já jsem Laďka! Prostě přišel obrovský živel.“ Na karlínské scéně Kozderková zazářila nejen v muzikálu Hello, Dolly!, ale mj. i ve Zvonokosech, kde ztvárnila kyprou Juditu Čuprovou.

Měl ji rád i film

Diváci ji dobře znali i z televize: stačí připomenout často reprízované Techtle mechtle s Jiřím Lírem (✝72), které patří k nejoceňovanějším scénám televizní zábavy, či slavné Kočky z Menšíkovy silvestrovské estrády, kde po jejím boku vystoupily Stella Zázvorková (✝83) a Helena Růžičková (✝67).

Z jejích filmových postav můžeme připomenout listonošku z hudební komedie Trhák (1980) nebo zhrzenou milenku hlavního hrdiny (Zdeněk Svěrák, 85) z komedie Jako jed (1985).

Muži jejího života

Kolem vnadné Laďky Kozderkové se vždy točilo velké množství mužů. Ti ale měli záhy utrum. Poprvé se totiž vdala už v 19 letech za o 25 let staršího trumpetistu Richarda Kubernáta (†56), kterému porodila dceru Ladu. Jejím druhým manželem se stal herec a dabér Vlastimil Bedrna (✝89), se kterým měla dceru Vlastu.

Nerovný boj prohrála

Laďce Kozderkové bylo pouhých 35 let, když do jejího života zasáhla zákeřná rakovina. První léčebné procedury ještě zvládla, nemoc se ale vrátila. Věděl to však málokdo. Zkoušela nový muzikál a pak se s bolestmi vracela do nemocnice.

Zemřela právě před 35 lety - 17. listopadu 1986. Kolegové na ni dodnes vzpomínají jako na skvělou parťačku, která nikdy nezkazila žádnou legraci, dodávala všem energii a všude jí bylo plno. ■