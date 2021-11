George Clooney v nezvykle otevřeném rozhovoru: Takhle reagoval, když zjistil, že bude mít dvojčata

George Clooney s manželkou Amal Profimedia.cz

Dlouho to vypadalo, že zůstane bezdětný, ani do manželství se nehrnul. Když ale hollywoodský herec George Clooney (60) potkal svou budoucí ženu Amal (43), věděl, že se mu změnil život. „Nechtěl jsem se ženit, nechtěl jsem děti. A pak do mého života vešla tahle mimořádná osoba a já jsem se šíleně zamiloval,“ svěřil se herec.

Nezvykle otevřeně pak pohovořil i o otcovství, pocitech, které prožíval, když zjistil, že bude tátou rovnou dvojnásobným. „To tak jdete k lékaři a oni vytisknou papír z ultrazvuku a řeknou ‚tady, je to chlapec‘ a vy na to: ‚chlapeček, úžasné‘. A pak řeknou ‚a to druhé je holčička‘ a na to vy ‚a sakra‘,“ vyprávěl v podcastu WTF s Marcem Maronem.

Ze zjištění, že s manželkou čekají dvojčata, byl Clooney dle svých slov „úplně paf“. Dvojčata má i sestra Amal.

O dětech se s manželkou začali poprvé bavit asi rok po svatbě, když byli u přátel, kteří dítě měli. Konverzace proběhla na procházce na zahradě. „V životě máme obrovské štěstí, možná bychom to štěstí měli sdílet i s dalšími osobami,“ převyprávěl herec tehdejší slova své ženy.

„Tak, pokud jsi pro...,“ odpověděl George a Amal odvětila, že by to měli zkusit. „Musím říct, že to bylo plné emocí, protože jsem byl skutečně přesvědčený, že to není úděl mého života, a byl jsem s tím srozuměn,“ svěřil.

Jenže člověk míní, život mění. Dřív „nepolapitelný“ mládenec je dnes šťastným manželem a otcem dcery Elly a syna Alexandra (4) a rodinný stav si nemůže vynachválit. ■