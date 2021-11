Matouš Ruml z Comebacku má už dvanáctiletého syna. Tátovi, se kterým i natáčí, jako by z oka vypadl!

Herec Matouš Ruml je trojnásobným otcem, ženil se v jedenadvaceti. Michaela Feuereislová

„Knížkou Jak se bude vaše dítě jmenovat od Miloslavy Knappové. Kroužkovali jsme se ženou jména, která se nám líbí, nezávisle na sobě. A měli jsme shodu. Bylo jich ještě víc, hodně jsme o nich diskutovali, šli i po významu. Vždycky jsme měli připravená, jak pro kluka, tak pro holku,“ svěřil Super.cz, jak přišli na Nathanaela (12), Miu (9) a Liama (2,5).

Zajímalo nás, jestli brali v potaz, že by potomek mohl ráčkovat, když už má v příjmení písmeno R? „Moc se nám líbilo jedno jméno s R, ale nedali jsme ho, protože přesně tohle nás napadlo. Šlo o jeden z faktorů při výběru, ale převážilo to, že se nám ostatní líbila víc.“

Matouše teď vídáme v seriálu Pan Profesor, kde má čtyři děti. Zahrál si v něm i jeho nejstarší syn. Jestlipak se vydá v otcových šlépějích? „Zatím se vydává, i když herecké ambice neměl od začátku, kdy mu přicházely nabídky. V devíti ho chtěl režisér v boleslavském divadle obsadit do hry o Chaplinovi, což odmítl.

Před dvěma lety točil film Mazel a tajemství lesa, od uvedení do kin mu chodí nabídky na desetileté a starší kluky. Dostal roličku v Ombudsmanovi, teď se mnou točí nový seriál, kde mi hraje syna a má velký prostor. Nevím, zda bude uvažovat o studiu herectví.“

Herce, který v synově věku účinkoval v pražském divadle Labyrint, kam bratry Rumlovy přivedla maminka, jsme se zeptali, jaký je pocit být se synem na place? „Za mě skvělý, vidím, že ho to baví, moc si z toho nedělá, není nervózní, nic neřeší. Je vlastně šikovnej, docela koukám, jak mu hraní jde,“ řekl Super.cz.

Dokonce s Nathanem trávil pracovní léto, protože syn naskočil do inscenace Zimní pohádka v rámci Letních shakespearovských slavností. Prožívali pracovní dovolenou na Slovensku v Bratislavě, hráli v Ostravě, v Brně a moc si to užívali. „Na jevišti i před kamerou sbírá zkušenosti od brzkých let dřív než my dva s manželkou dohromady,“ svěřil nám Ruml.

Vypadá to, že syna hraní baví. A jeho táta tvrdí, že rozhodně nebude ten, kdo by mu tuto profesi znepříjemňoval.