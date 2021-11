Odmítat vakcínu ze strachu z jehly? Představitel Fantoma opery má v hlavě napíchaných 3 000 vlasových štěpů!

Marian Vojtko Super.cz

Sám zpěvák vlastně ani neví, proč se nechal k účasti přemluvit a za tím, co řekl, už si až tak nestojí. "Volali mi, abych do pořadu přišel, a sám jsem pak koukal, co tam vlastně dělám a co to vlastně říkám. Byl jsem tam omylem. Něco jsem musel říct. Je pravda, že očkovaný nejsem, ale i tady v divadle mi spousta lidí vysvětluje, o čem ty vakcíny jsou, volal jsem i imunologům a vakcinologům, a teď už přemýšlím, že bych do toho šel," nechá se snad konečně přemluvit k očkování.

Jedním z jeho argumentů byl i strach z jehel. Tomu jsme se ale už opravdu museli smát. Zpěvák si totiž nechal napíchat do hlavy 3000 vlasových štěpů, aby zakryl ustupující čelo a kouty. Před pěti lety jsme s ním natáčeli přímo u zákroku. "Ale to jsou malinkaté jehličky a na hlavu si nevidím. Když vidím krev, tak odpadávám," vymlouval se.

"Uznávám, že v tomhle období bude asi očkování nejrozumnější počin," seznal, že se nepřipojí k antivaxerům z branže jako je třeba Ilona Csáková. "To opravdu ne. Vždycky jsem byl proti nějakému politizování umělců. Tak bych se chtěl ještě vrátit k tomu pořadu a omluvit se, že jsem řekl něco mimo. Lidé mají názory a já se nechal přesvědčit," uzavřel. ■