V kuchyni byla Gabriela Vránová (✝78) úžasnou improvizátorkou: Její syn dojemně zavzpomínal na dětství

Nezapomenutelná herečka Gabriela Vránová Foto: Malíček Milan / Právo / Profimedia

„Vzpomenu si například na výlety na lyžích. Běžkaření tehdy nebylo vůbec moderní a my jsme teda spíš na těch běžkách chodili. Nebyl čas a málokdy jsme mohli odjet na hory, takže jsme dělali třeba takové blbosti, že jsme se v neděli odpoledne sebrali, zastavili jsme na parkovišti u dálnice a vyrazili cestou necestou na nějakou louku, kde skoro nebyl sníh a kde jsme se motali a procházeli se na lyžích po lese,“ usmívá se při vzpomínkách dětství herec a režisér.

Mnoho fanoušků možná ani netuší, jakou byla Gabriela Vránová výbornou kuchařkou. „Máma byla vynikající kuchařka. Kombinovala slovensko-maďarské recepty po své mamince. Uměla ale i typicky česká jídla, včetně omáček,“ říká Ondřej Kepka.

„Především byla úžasnou improvizátorkou, uměla skvělým způsobem z ničeho udělat něco, což třeba moje babička Kepková vůbec nechápala. Byla to paní z takové nóbl společnosti a byla zvyklá, že se sepsaly ingredience, šlo se to koupit a celé dopoledne se řešilo, co bude k obědu,“ vysvětluje. „Moje maminka v tomhle byla jiná. Například jednou na chalupě prohlásila, že bude vařit, ale nebylo z čeho. Najednou našla konzervu, ze které něco připravila a nazvala to třeba ,Gábininy preclíky na indiánský způsob'. A nutno říct, že to bylo fakt vynikající,“ usmívá se Kepka.

„Některé kombinace byly neuvěřitelné, avšak párkrát si je zapsala a opakovala je. Narazila ale u svého tatínka, který nesnášel cokoli jiného než klasiku. Jednou takhle zaimprovizovala gruzínskou specialitou, bylo to výborné, ale dědeček to neocenil. Byla u nás tehdy velká návštěva a on řekl, že je to ostuda,“ dodal na závěr dnes již humornou historku režisér. ■