Zdravotní trable ve StarDance: Porotce skončil v nemocnici. Víme, co se stalo!

Richard Genzer Super.cz

"Nic to nebylo, jenom záda, takže jsem se najedl za kartičku zdravotní pojišťovny," zlehčoval Genzer během rozhovoru se Super.cz, ve videu ostatně uslyšíte ještě víc jeho drsných fórků.

"Prostě mě vzaly záda po tenisu. Sport je fajn, cítíte se po něm dobře, ale po třech dnech zjistíte, že jsou věci, které nemáte dělat, což je sport," krčil rameny.

Role porotce ve StarDance naštěstí není fyzicky náročná, kdyby měl ale Richard tančit na parketu, rozhodně by to býval v sobotu nezvládl.

"Leda pod mými skvělými prášky, které, když si dám, vidím, jak po obýváku chodí velbloudi. Ne, nedal bych to. Je to prostě to stáří a to, že jsem se k tomu tělu nechoval dobře, protože mám taneční konzervatoř. Měl jsem dělat nějaké sedavé zaměstnání, třeba kováře v sedě," uzavřel opět s humorem Genzer, který má ovšem, jak jsme na vlastní oči viděli, kvůli bolestem problém i sejít schody. ■