Na Fantoma opery chce být fit: František Janeček se ke 3. dávce vakcíny proti covidu nechal očkovat i proti chřipce

František Janeček Super.cz

Už jen dny se počítají do obnovené premiéry muzikálu Fantom opery, který producent František Janeček (77) ve svém divadle GoJa Music Hall poprvé uvedl v září 2014 na své narozeniny. Připravovat by se pomalu měli i všichni pozvaní hosté, protože producent trvá na dress codu black tie, tedy smoking pro pány a večerní dlouhé šaty pro dámy.

"Sám budu mít pochopitelně smokas a motýlka, mám obleky rád. Samozřejmě pustím každého, kdo je pozván, i když dress code nedodrží. Je na každém, aby se rozhodl, co je a co není dobré. Jsem z generace, kdy jsem do divadla s ohledem na herce a jistou slavnostní atmosféru chodil v obleku a kravatě a dělám to do dneška. To je to nejmenší, čím by daný jedinec mohl projevit úctu. Kromě toho vyvětrat šatník je docela příjemné," řekl Super.cz.

"Na Fantoma opery se těším, je to dílo mého srdce," vyznává se producent. "Začínáme dvěma předpremiérami 24. a 25. listopadu, 26. listopadu je slavnostní premiéra, na kterou je pozvána spousta významných herců i umělců z jiných oborů, také se nám přihlásili někteří politici. V prodeji máme zhruba dvacet představení, to znamená, že nasazujeme velmi opatrně. Ale myslím si, že pokud nezafunguje Fantom opery, tak už divadla budeme muset zavřít," myslí si Janeček.

Pokud jde o zhoršující stav pandemie covidu-19, neobává se jí. "Já mám strach pouze z nemocí a smrti. Samozřejmě je situace dramatická, ale ne zoufalá. Ten, kdo je rozumný, se nechá naočkovat, kdo si myslí, že to nepotřebuje, ať to nedělá. Sám jsem očkovaný třikrát, k tomu ještě proti chřipce. A svým kolegům se snažím vysvětlit, že je to jediná možná obrana," míní. ■