Upřímnost, která bolí. Andreu (41) bych na ulici nikdy neoslovil, řekl ženich (48) ve Svatbě na první pohled

V televizním experimentu Svatba na první pohled jde do tuhého. Odborníci dali dohromady páry, které se předtím nikdy neviděly. Zažily spolu svatbu, svatební cestu i společné soužití. Následuje rozhodování o tom, zda spolu manželé zůstanou, nebo ne. Den D nastává i u Andrey (41) a Romana (48), což byl vůbec první pár nad čtyřicet let, kteří experti dali dohromady.

Na první pohled si oba rozumí a mají si co říct. Experti si pochvalují svůj výběr. Jednu věc ale odhadnout nemohli. U podnikatele Romana nepřeskočila pověstná jiskra a do svého protějšku se nezamiloval. U závěrečného bilancování vyjde najevo, že by Andreu v reálném životě nikdy neoslovil, protože není fyzicky jeho typ.

„Na tomto experimentu je zajímavé, že vám přivedou ženu, kterou vidíte první den, a to bylo zajímavé, poznávat se, otevírat se, byli jsme k sobě otevření už od začátku, věci jsme si vyříkávali hned a na nic nečekali,“ vysvětloval Roman, který byl až moc upřímný.

„Ano, nezajiskřilo to, v tom je bohužel celá situace smutná, já bych Andrejku na ulici neoslovil, nešel bych k ní a neoslovil bych ji, že bych ji chtěl pozvat na kávu, já bych to nebyl schopen udělat,“ měl jasno už od začátku. I tak ji ale má svým způsobem rád.

„Nic to nemění na kvalitách, které má, to je jen moje vnitřní věc, že já bych to prostě nemohl udělat, takže my bychom se nepotkali,“ prohlásil před experty.

Ti se ho stále snažili přesvědčit, že se k Andree vlastně hodí. „V tomto experimentu nejde jenom o záležitost fyzického charakteru, ale i další prvky, které jsme upřímně, my jako odborníci, očekávali u věkové kategorie, kterou vy prezentujete,“ oponoval mu vztahový kouč Petr Jan Křen.

Roman měl ale jasno. „Fyzično je důležité vedle toho, co má ten člověk v sobě, to nemůžete popřít, že to tak je,“ uzavřel. Experti se tak musí smířit s tím, že u tohoto páru láska nepokvete. ■