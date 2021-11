Po 14 letech si dala skleničku: Co dalšího se pro Britney Spears mění s koncem nuceného opatrovnictví?

Britney Spears Profimedia.cz

Tu si dopřála první víkend, který slavila jako svobodná žena, jak popsala fanouškům na sociální síti. Zpěvačka přestala pít v roce 2007 po svém nervovém zhroucení. Se ztrátou svéprávnosti ani nemohla. Její tým pečlivě dohlížel na to, aby alkohol nebyl v dosahu nikde, kde se objevila.

A to není zdaleka vše, co jí bylo odpíráno. Šéf ochranky Alex Vlasov, který promluvil v dokumentu streamovací sítě Hulu The New York Times Presents: Controlling Britney Spears, uvedl, že měla zpěvačka monitorovací zařízení dokonce i v ložnici, monitorován byl také její mobilní telefon, poté, co jí dovolili, aby ho vlastnila. Členové ochranky dohlíželi hlavně na to, jestli bere léky.

Jamie Spears u soudu uvedl, že toto jednání bylo v zájmu Britney a pro její bezpečí. Zpěvačka si nicméně stěžovala, že bez dovolení nesměla jít nikam a nemohla ani řídit auto. Nebylo jí dovoleno vdát se za dlouholetého partnera Sama Asghariho, a dokonce si nesměla nechat vyjmout nitroděložní tělísko.

O svém těle a zdraví si nyní Britney může rozhodovat sama. Stejně tak se může provdat. A konečně má také přístup ke svým penězům a veškerému majetku. Se svými výdělky tak může nakládat, jak chce.

Britney pozastavila pěveckou kariéru v roce 2018, později uvedla, že nehodlá vystupovat, dokud z jejích koncertů těží její otec. To se teď změní, jestli se ke kariéře vrátí, ale není jasné.

Naopak nad slunce jasné je, že se zpěvačka chystá k oltáři. Na sociální síti prozradila, že Donatella Versace už pracuje na jejích svatebních šatech. S Asgharim se zasnoubila v září. ■