Adele popsala moment, kdy si uvědomila, že je její manželství u konce: Působila jsem šťastně, ale jen jsem přežívala

Adele s exmanželem Simonem Koneckim Profimedia.cz

Zpěvačka Adele (33) se ve speciálu stanice CBS Adele One Night Only rozpovídala i o svém rozvodu se Simonem Koneckim. Moderátorce Oprah Winfrey popsala moment, kdy jí poprvé došlo, že vztah už nezachrání.

Přiznat si, že je po všem, přitom nebylo jednoduché. Protože sama pochází z neúplné rodiny, byla zpěvačka odhodlaná udržet vztah zuby nehty.

„Byla jsem posedlá tím udržet rodinu pohromadě. Od malička jsem si slibovala, že pokud budu mít děti, budou mít úplnou rodinu. A opravdu dlouho jsem se snažila,“ rozpovídala se.

Zpěvačce šlo především o jejich syna Angela (9), kvůli kterému se snažila vztah udržet, i když v něm nebyla spokojená. Že je konec, si uvědomila při konverzaci s přáteli.

„Seděli jsme a zodpovídali nějaké vztahové otázky v časopise. Vyzvali mě, ať prozradím něco, co o mně nikdo neví, a já to prostě řekla. Že nejsem šťastná, že nežiju, ale jenom přežívám,“ popsala okamžik, který pro ni byl bodem zlomu.

Až v momentě, kdy přátelům, kteří si mysleli, že je šťastná, přiznala, že opak je pravdou, uvědomila si, že s tím musí něco udělat.

Ačkoliv pro ni byl rozchod bolestivý, svému ex připisuje zpěvačka zásluhy za to, že zůstala nohama na zemi.

„Mohlo mě to semlít, mohla jsem sklouznout k sebedestrukci pod tíhou slávy a úspěchu. Ale on byl mou oporou. Největší, jakou jsem do té doby v životě měla. Dodnes mu bezmezně důvěřuji. Cítím, že on a Angelo jsou andělé, které mi někdo poslal,“ dodala. ■