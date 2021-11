Babička chtěla pozvat vnuka na večeři, smska ale přišla někomu úplně jinému. Neuvěříte, jak to dopadlo

Ilustrační foto Profimedia.cz

Jak k záměně adresátů došlo? Jednoduše. Tehdy sedmnáctiletý Jamal Hinton dostal telefonní číslo, které dříve patřilo čtyřiadvacetiletému vnukovi Wandy Dench a které měla žena stále uložené.

Jamal sdílel zprávy, které si v roce 2016 vyměnil s Wandou, i společné fotky (posuňte šipkou vpravo)



Poté, co se záměna vyjasnila, se Jamal v žertu zeptal, jestli přece jen může na večeři přijít. Na to mu Wanda odpověděla, že samozřejmě může, to přece babičky dělají, že nakrmí každého.

Letos se plánují potkat už pošesté a pozvání míří nejen k Jamalovi, ale také k jeho přítelkyni Mikaele a rodině.

Ke stolu se společností vždy usedal také Wandin manžel Lonnie, který bohužel loni v dubnu zemřel po boji s covidem.

Gesto Dench je podle Hintona připomínkou toho, že na světě stále existují dobří lidé. „Je velmi milá. Řekla mi, že její manžel byl veterán a vždy zval své přátele na večeři, takže u stolu bylo vždycky plno. Díky ní se tam cítím jako doma,“ uvedl už v minulosti Jamal. ■