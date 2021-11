Jaký talent Aničky z Chalupářů režiséři nevyužili a se kterou herečkou si ji lidé pletli? Syn Gabriely Vránové (✝78) promluvil

Ondřej Kepka vydal knihu o své zesnulé mamince Gabriele Vránové. Foto: Super.cz/Herminapress

„Byla to především úžasná máma a herečka. Dokázala v době, kdy nebylo zvykem mít chůvy a tyhle různé služby, skloubit profesní život s životem soukromým. Samozřejmě pomáhaly babičky a úžasný táta,“ svěřil Super.cz Ondřej Kepka, kterého si všichni pamatujeme jako Honzíka z Arabely.

Vzpomíná na období, kdy se jeho mamince role doslova sypaly, i na ty chvíle, kdy nedostávala příležitosti adekvátní svému výjimečnému talentu. „Měla vždycky hodně práce a měla co dělat, ale některý talent nebyl dostatečně využitý, třeba to, že máma skvěle zpívala. Nedostala příležitost v muzikálu,“ říká její syn.

Podobně vnímá i to, že maminka zůstala zaškatulkovaná do jedné věkové kategorie. „Pro tu věkovou kategorii a její typ se příliš rolí nenachází, a to je trošku problém. Nebyla nikdy typově babičkou, ale do rolí manželek a milenek už zase obsazovali mladší. Nelze to nikomu vyčítat, osud to tak chtěl,“ krčí rameny bývalá dětská hvězda. „Když se ale na její kariéru podívám zpětně, tak si myslím, že patřila mezi ty šťastnější herce, protože těch rolí bylo v součtu hodně.“

Oblíbenou filmovou, seriálovou i divadelní herečku si velmi často pletli s její kolegyní. „Je mi velmi líto, že se nevyužila podobnost s Janou Brejchovou, kterou využil jen jeden seriál. V určité životní fázi si byly strašně podobné a pamatuju si, když jsme šli po ulici, jak lidé říkali: Hele Brejchová! Ne, ne, to je ta Vránová! Tím jsem se vždycky hrozně bavil, stačilo jít pár kroků před ní nebo za ní,“ dodal s úsměvem Ondřej Kepka. ■