Roky si drží stejnou váhu. Lucii Bílé se vyplatilo vykašlat se na diety, fungují u ní tato pravidla

Tvrdí o sobě, že má díky partnerovi Radku Filipimu sladký život. Proto Lucii Bílou (55) tolik nepřekvapilo, že ji Josef Maršálek požádal, aby se společně se Simonou Stašovou stala kmotrou jeho nové kuchařky Sexy dorty. „Mám Josefa Maršálka neskutečně ráda. Přestože si vykáme, patří mezi mé blízké přátele. Jsem pyšná na to, že jsem mohla podpořit jeho knížku,“ říká Bílá.

Pravdou je, že zlatá slavice v kuchyni příliš nezáří. Doma si z ní dělají legraci, že v Otvovicích raději koupila hospodu, aby nemusela vařit. Ale jak to má se sladkostmi? „Nikdy jsem moc neměla ráda sladké, ale miluju kávu. A nedovedu si představit si dát kafe bez vody a kousku něčeho sladkého,“ popisuje své neřesti zpěvačka.

Bílá už několik let vyznává metabolicky vyvážený jídelníček. Tento způsob stravování dělá jejímu tělu velmi dobře. „Patří k tomu taky sladké, to se nevylučuje,“ řekla nám Lucie a prozradila svá pravidla: „Jím třikrát denně. Den začínám bílkovinou, bílkoviny střídám. Jím jedno jablko denně. A je důležité být na sebe hodná. Zjistila jsem, že když jsem držela drastické diety, tak jsem tloustla. Když jsem hledala lásku, tak mi to nevyšlo. Dávám tedy všemu svobodu,“ říká Lucie.

Vzhledem k tomu, že má zpěvaččin partner jako profesionální kulturista velmi rozdílné stravovací návyky, musí se Lucie doma hlídat. „Musela jsem si dát pozor, protože on hrozně moc jí. Kdybych jedla jako on, tak jsem jako kulička,“ smála se Bílá. ■