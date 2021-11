Sexbomba Bára Mottlová je zamilovaná: S jejím vztahem je to ale složitější

Barbora Mottlová Super.cz

Postavila dům a nyní se začalo blýskat na lepší časy i v partnerském životě. Anebo ne? S novým vztahem Barbory Mottlové (35) to bude možná o něco složitější. „Jsem strašně zamilovaná, ale jak to bude, nebo nebude, to uvidíme,“ řekla Super.cz herečka, se kterou jsme si povídali na křtu jejího charitativního kalendáře.