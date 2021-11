Trojice rebelů bude kompletní: Po Řepkovi a Limberském píše o svém bouřlivém životě kontroverzní fotbalista, který vypadl z okna

Martin Fenin Super.cz

Letošek je pro něj nejlepším rokem. Oženil se s přítelkyní Beatou a narodila se mu dcera Mia. "Je to zatím nejúžasnější rok. Zažil jsem toho hodně, byl jsem jak nahoře, tak dole. A píšu o tom knížku. Jmenuje se Na rovinu a bude tam vyvráceno hodně věcí, co se o mně říkalo, ale budou tam i mnohem horší věci, co jsem kdy udělal a nikdo o nich neví," prozradil Super.cz fotbalista, který knihu píše spolu s Jakubem Kohákem (47).

Knihy, které napsali jeho zmínění kolegové, prý nečetl, takže od nich určitě neopisoval. "Ale je zajímavé, že teď všichni do těch knížek jdou. Je ta doba Instagramu a všichni všechno prodávají. Ale všichni mi celou moji kariéru říkají, že musím knížku určitě napsat, jsem taková žijící legenda," míní.

Fenin si pochvaluje i roli otce. "Je to bomba. Užívám si to. I když musím přiznat, že první čtyři měsíce, kdy byla malá na světě, člověk neměl takovou zpětnou vazbu anebo vůbec žádnou. Ale teď od pátého měsíce se začala smát, už v ní mám parťáka. Jsem takový povalečský typ po restauracích, tak si ji už v sedm ráno vezmu na kafe, posedím tam s ní dvě hodinky," vyprávěl.

Zajímalo nás, co vlastně fotbalistu, který kope už jen za Řeporyje, živí. "Mám ještě byt v Německu, který pronajímám. Běží mi nějaké investice, snad to klapne. A hlavně mám čas na rodinu a ještě můžu hrát ten fotbal," uzavřel Fenin. ■