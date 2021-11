Covid ve StarDance: Choreograf soutěže bojoval s nemocí 14 dní, Marie Doležalová nyní promluvila

Maruška s Markem na StarDance Michaela Feuereislová

„Tak my máme za sebou víc než dva týdny karantény, ve který měl Marek covid a blbý, já pak covid a naštěstí docela dobrý, děti taky a fajn,“ svěřila Marie Doležalová s tím, že pro ni poslední dva týdny nebyly jednoduché.

„Zoufalství, že tohle nedám, a ten strach, že se někomu něco zhorší, ten mi to všechno zamazal skoro až do paniky. Jsme venku. Znovuzrozený,“ svěřila se herečka. Letošní jedenáctý ročník soutěže je koronavirovou pandemií poznamenaný. Koronavirem si prošla moderátorka soutěže Tereza Kostková. Do karantény pak museli Simona Babčáková se svým tanečníkem Martinem Prágrem a tanečník Michal Necpál, který už s tenistkou Andreou Sestini Hlaváčkovou nemohl tančit podruhé. ■