Šla s husí kůží na trh. Sexbomba Mottlová se nafotila nahá do kalendáře

Barbora Mottlová pózovala v kalendáři. Super.cz

Playmate se stala již dvakrát, kalendář se sexy fotkami nafotila Barbora Mottlová (35) ale poprvé. „Splnila jsem si svůj sen,“ svěřila se Super.cz herečka. I když na své ’poprvé’ čekala mnoho let, tak samotný vznik kalendáře probíhal hekticky. „Všechny fotky vnikly během jednoho týdne v říjnu.“

Během focení v Evině rouše Bára pořádně promrzla. Na jedné fotce je vidět její husí kůže. „Moje otužování se vyplatilo. Kalendář symbolizuje harmonii člověka s přírodou, tak jsem musela fotit i ve vodě. Vodní živel k tomu patří,“ říká.

Před fotografem Petrem Kozlíkem a celým týmem se musela pohybovat zcela nahá. Ze začátku se styděla, ale pak si na situaci zvykla. „Ze začátku jsem se opatrně kryla županem, ale pak už jsem to vzdala. V říjnu velmi rychle zapadalo sluníčko a museli jsme spěchat, tak jsem nahotu neřešila. Všichni na place byli velmi profesionální. Fotky stály za to,“ uvedla Bára.

Jelikož byla úplně nahá, zajímalo nás, jestli se před focením speciálně připravovala. Došlo na cvičení a diety?

„Vždycky to mám v plánu, ale můj apetit je tak silný, že to pak nikdy nedopadne. Petr Kozlík je skvělý fotograf, který umí mou ženskost vystihnout a schovat nedostatky,“ vysvětlila. Kalendář vznikal ze smysluplného důvodu. Výtěžek z prodeje a z vydražených fotek poputuje na podporu léčby desetiletého Bohouška, který trpí degenerativním onemocněním. „Bohoušek je těžce nemocný. Na jaře nebude chodit. Bude potřebovat spoustu pomůcek, a tak se to bude hodit,“ říká Bára. ■