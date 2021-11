Aňa a Lela Geislerovy křtily nový diář: Sestra Ester přišla se svým kolouškem, přítelem se pochlubila i jejich maminka

Aňa a Lela Geislerovy Super.cz

Sestry přišla podpořit samozřejmě právě i nejmladší sestra Ester Geislerová (37) se svým o jedenáct let mladším přítelem, hercem Martinem Horským Krupou. Novým partnerem se na křtu pochlubila i jejich maminka, výtvarnice Věra Geislerová.

Obě sestry chápou, že současná doba mnoha událostem, které by se do diáře plánovaly, nepřeje. "Ale ona je to spíš taková knížka, když ji otevřete, na každé stránce najdete něco pozitivního. Já jsem jen takový pomahač, stojí to na Leliných ilustracích. A lidi si tam můžou zaznamenávat třeba vzpomínky, sny, hezké věci, které se jim staly," míní Aňa.

"Inspirovala jsem se asi nejvíc v přírodě a v rodině. Chtěla jsem, aby na obrázcích byly větší celky. Jako motiv jsem si dala světlo a chtěla jsem, aby to vyzařovalo atmosféru, kterou z každého ročního období cítím. O to jsem se snažila," doplnila ji Lela.

Sestry se v diáři podělily i o pár rodinných receptů. "Jsou tedy čtyři, ke každému ročnímu období jeden," upřesnily. ■