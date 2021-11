Muzikálová hvězda má po rozvodu: Jak se snese se svou ex ve Fantomovi opery?

Michal Bragagnolo Super.cz

Do role milovníka Raoula v obnoveném muzikálu Fantom opery se vrací hvězda seskupení 4 Tenoři Michal Bragagnolo. S tímhle fešákem jsme v poslední době řešili hlavně jeho vztahy. Dva roky po svatbě se totiž rozváděl a manželkou Denise a už si našel novou lásku, zpěvačku Jakubu.

Když jsme se sešli v divadle GoJa Music Hall, zajímaly nás zejména novinky z jeho soukromí. "Už jsme v podstatě rozvedení. Jen ještě podepíšeme nějaké papíry a je to víceméně hotová věc," prozradil Michal. S exmanželkou, která také zpívá, se ovšem dál setkávají v naplánovaných pracovních projektech.

"Byl jsem patronem akce Radost dětem, tam jsme spolu ještě museli vystoupit, protože když něco slíbím, snažím se to dodržet," vysvětloval. To ale není zdaleka všechno. S Denise budou i na stejných muzikálových prknech, jeho ex je totiž v company Fantoma opery, který se bude uvádět od 26. listopadu.

"Vycházíme spolu v pohodě, protože se musíme vídat i na jevišti. Denča dostala příležitost nastudovat i roli Meg, tak uvidíme, jestli to bude dělat. Budu jí držet palce jako kolega. Ale do těsného kontaktu tam nepřijdeme," upřesnil Michal. ■