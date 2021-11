Herec Petr Vaněk promluvil o své rodině a tříměsíčním detoxu od sociálních sítí: Kvůli dcerce chodí po ulici za jednorožce

Petr Vaněk Foto: Teki Shine

Herec Petr Vaněk si dal na tři měsíce půst od sociálních sítí, což si v dnešní době umí představit jen málokdo. A dle jeho vlastních slov to bylo úžasné období.

„Ukázalo mi to, že telefon a tyhle média žerou ještě víc času, než bylo potřeba. Už se tím nechci nechat strhnout, troufnu si říct, že si nechám jeden den. Vypnout si úplně sociální sítě je boží a doporučuju to každému,“ svěřil Super.cz herec, který bude v úterý hostem pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Taková malá závislost na telefonu a sociálních sítích není to jediné, s čím zatočil. „Skoncoval jsem se všemi závislostmi, které si dovedete představit, ze dne na den. Pár dní to bolelo, bolelo to i ve snech, ale výsledek je skvělý,“ raduje se.

Herec známý z mnoha filmů i seriálů má dcerku v předškolním věku a je rád, že se moderním technologiím zdárně vyhýbá. „Zatím je ,závislá’ jen na pohádkách, ale má to taky svoje pravidla. O víkendu je může mít od rána, ale v týdnu to nejde. Když přijde ze školky a je po večeři, tak si pohádku pustit může,“ vysvětluje.

„Určitým způsobem jí nebudu bránit v objevování telefonu, ale bude to mít stejná pravidla jako pro mě. Kolem večeře dám telefon pryč a už na něj nesahám, mám ho vesměs neustále v nočním režimu,“ říká dále.

Po velkém návratu na sociální sítě herec překvapil fanoušky videem, na kterém si po městě vykračuje v oblečku jednorožce. Má to svůj důvod. „Projevil jsem doma přání, že chci jednorožčí pyžamo a dostali jsme dárek od manželky. Máme všichni tři stejný oblek a jsme teď jednorožčí rodina,“ směje se.

„Zamiloval jsem se do toho, spí se v tom nádherně, doma jsem v tom byl furt a Pepina (dcera - pozn.) mě poprosila, jestli bych ji v tom nemohl doprovodit do školky. A šli jsme. Ten den jsem rozdal nespočet úsměvů a nespočet jsem jich obdržel. U dětí miluju tu bezprostřednost, která nám dospělým občas chybí.“

V současné době herec prochází, jak sám říká, určitým procesem v seberozvoji, o který se zajímá i z hlediska kurzů a seminářů. „Mám teď období, kdy je pro mě důležité tím procesem projít hlavně pro sebe sama a je možné, že z toho něco vzniká. Ale jakým směrem to půjde, to si zatím nechám pro sebe. Ale určitě zatím neuvažuju o tom, že založím sektu,“ vtipkuje.

Mimo jiné se rád otužuje a dodržuje některé rituály. Například se z něj stalo ranní ptáče. „Moje rituály začínají brzy ráno a končí pozdě večer. Teď jsem v nějakém procesu a jsem na tom podobně jako Dalajláma, který vstává ve čtyři ráno. Spát chodím mezi devátou a desátou,“ dodává Petr Vaněk. ■