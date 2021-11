Půvabná farářka předvedla zbrusu nový účes a tančila v kalhotách: Jak na její působení v soutěži reagují farníci?

Martina Viktorie Kopecká Super.cz

„Užívám si to. Jsem ráda, že jsem celá zahalená i z hlediska termoregulace, protože mi tady bývá strašná zima,“ prozradila Super.cz sympatická farářka.

„Tanec cha-cha jsme trénovali jen pár dní, takže je to opravdu rychlá známost, mám ráda kubánské rytmy. Mrzí mě to hodnocení, budu zpytovat svědomí, co jsem mohla udělat lépe,“ říká v reakci na hodnocení poroty, kdy si od Tatiany Drexler (58) sice vysloužila pochvalu za práci vrchní partie těla a pohyby zadní části těla, naopak výtka směřovala k nohám.

Zajímalo nás, jaké má farářka Církve československé husitské reakce od svého okolí a farníků. „Povětšinou jsou ohlasy ohromně laskavé a podpůrné. Musím říct, že službu nezanedbávám, že jsem nikdy nesloužila víc než teď, protože tím, jak je mě trochu víc vidět, se ozývá víc lidí a my se snažíme nikoho neodmítnout. Já i moje kolegyně pečujeme o všechny, kteří k nám přichází, ať už o ty stálé nebo nově příchozí,“ vysvětluje.

Setkává se i s kritikou, ke které přistupuje pokorně. „Všechny negativní ohlasy beru vážně. Vnímám to, když člověk řekne, že není vhodné, aby farářka tančila. Můžu si o tom myslet něco jiného, ale přijímám to s pokorou,“ dodává. ■