Neubránila se slzám: Andrea Sestini Hlaváčková už podruhé tančila bez svého parťáka. Jak to bude příští sobotu?

Andrea Sestini Hlaváčková a Jakub Necpál Super.cz

„Musím říct, že jsem byla asi nejmíň nervózní za celou StarDance, ale možná je to i proto, že jsem byla nejmíň připravená. Ve škole to tak vždycky bylo, že když jsem se nabiflovala, tak jsem byla nervózní, a když jsem pro to nic moc neudělala, tak to bylo lepší,“ prozradila Super.cz po přímém přenosu krásná tenistka.

Po odtančení ladného valčíku se neubránila slzám. Rozhodně to ale nebyly slzy smutku. „Beru tuhle show a celkově všechno velmi sportovně a rozhodně by mě nerozházely známky nebo to, jestli se to někomu líbí, nebo nelíbí. Spíš mě dostal pan Tománek, protože mě pochválil a rozněžnilo mě to. Nešlo to v tu chvilku zastavit, ale nemám to na veřejnosti ráda,“ vysvětluje blondýnka.

Zda bude v příštím kole tančit se svým tanečním partnerem Michalem Necpálem, nebo jeho bratrem, zatím není jisté. „Budeme se na to kolo připravovat s Kubou a uvidíme, co se do soboty bude dít. Na příští kolo nemáme nic připraveného a jsou tam dva tance. Nemůžeme ztrácet čas a čekat, co se stane. Co bude v sobotu, to je ve hvězdách,“ uzavřela Sestini Hlaváčková. ■