Jitka Boho ukázala 15 let starou fotku, na které měla plné křivky: Kam se poděla moje prsa, ptá se

Jitka Boho Foto: Super.cz/Instagram J. Boho

Bývalá miss, modelka a zpěvačka Jitka Boho (30) oslavila krásné 30. narozeniny a při té příležitosti odhalila patnáct let starý snímek.

„Strašně to letí. Dneska jsem dostala od své první lásky, na kterou se nezapomíná, moc pěknou vzpomínku, 15 let starou fotku z jednoho z našich výletů,“ napsala ke snímku brunetka.

I když žila v domnění, že od dob, kdy byla bezdětnou studentkou Jitkou Válkovou se toho na jejím vzhledu příliš nezměnilo, při pohledu na archivní momentku zůstala sama překvapená.

„Jak jsem říkala, že bych nic neměnila, no tak možná, když tak na tu fotku koukám…Nechápu, že jsem v 15 měla tak velká prsa. No a teď? Kam se poděly?“ zavtipkovala na své konto.

Za 15 let vyspěla nejen po fyzické stránce, ale především se událo mnoho změn v jejím osobním životě. V roce 2010 zvítězila v České Miss a otevřely se jí brány do světa modelingu, poznala svého tehdejšího manžela, stanula před oltářem, přestěhovali se do domku, Jitka přivedla na svět dceru Rosálku a z modelingu přešla na hudební dráhu.

Přestože manželství ztroskotalo, stejně jako její pozdější vztah s režisérem Matějem, vypadá Jitka spokojeně. Dokonce se pustila do studia vysoké školy a má velkou oporu ve své rodině. Té na závěr svého příspěvku pod fotkou poděkovala za 30 let lásky a podpory. Jaké je zpěvaččino narozeninové přání? „Abychom byli zdraví a šťastní. Budu pokračovat v tom, co mě baví, zpívat, tvořit, milovat,“ dodala. ■