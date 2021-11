Emanuele Ridi promluvil o své krásné brunetce: Co říká na svatbu a žárlí stejně jako před lety?

Emanuele Ridi s přítelkyní Sárou Foto: archiv E.Ridi

Od té doby, co ležel Emanuele Ridi (48) v nemocnici s vážnějším průběhem covidu, jsme ho na žádné společenské či kulturní akci neviděli. Na začátek našeho rozhovoru tedy pochopitelně padla otázka na to, jak se nyní cítí.

„Proti tomu, jak to bylo, už je to fajn, ale občas se cítím unavený, takže tělo možná ještě není úplně 100%,“ svěřil nám italský kuchař a gastronom před natáčením talkshow 7 pádů Honzy Dědka, kde bude v úterý hostem.

V létě načerpal síly v Itálii a rodné Elbě, kam poprvé vyvezl i svou partnerku Sáru, kterou představil rodině a tamním přátelům. „Bylo to super. Moji kamarádi i maminka byli spokojení. Byla spokojená i Sára, Elba se jí líbila, samozřejmě jsem nečekal ani nic jiného,“ směje se Emanuele. „Konečně jsme si užili jeden druhého, vypustil jsem práci z hlavy,“ říká.

Společně překonali i covidovou dobu a bývalá hvězda pořadu S Italem v kuchyni neskrývá, jak je ze své lásky nadšený. Tvrdí, že když zvládli lockdown a covid, zvládnou všechno. Zajímalo nás, zda jeho italská rodina neměla tendence popostrčit ho do svatby.

„Je na to brzo, ale musím říct, že jsem velmi spokojený, tak uvidíme, jaká bude budoucnost. Ženatý už jsem jednou byl, ale neznamená to, že už nebudu. Prioritou je, abychom se měli my dva dobře, fungovala práce i všechno ostatní a potom může přijít i tohle,“ svěřil dále Super.cz.

Na svou krásnou brunetku pěje ódy. Není prý jako každá druhá, a jak se říká - zbytečně ,nekafrá'. „Sára je moje podpora, v těžkém období byla vždycky vedle mě, i když byl covid. A další důležitou věcí je to, že žena nesmí být otravná a Sára mě nikdy neotravuje, to je důležité. Ženy občas zbytečně všechno řeší, a to Sára nedělá, takže vidím velkou budoucnost,“ smál se potutelně Ridi.

O Italech se tvrdí, že jim v žilách koluje horká krev, leckdy vypění a častokrát velmi žárlí. To už prý ale není jeho případ. „Když jsem byl mladý, tak jsem byl blázen, teď už jsem dospělý a zmírnil jsem se. A když na sebe trochu žárlíme, mám z toho radost, je vidět, že se milujeme,“ dodává. ■