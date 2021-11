Přítel ji okouzlil na sociálních sítích. Po pár týdnech se krásná Kasanová stěhovala za svou láskou do Polska

Kateřina Kasanová Super.cz

V poslední době Kateřinu Kasanovou (22) nevídáme na společenských akcích v Česku příliš často. Modelka se před třemi měsíci zamilovala do fotbalisty Tomáše Petráška a přestěhovala se za svou láskou do polské Czestochowe.

„Přestěhovala jsem se tam. Mám už ve Varšavě i agenturu, a dokonce tam pracuji,“ říká držitelka titulu Miss Face Czech Republic 2017.

"Přítel tam hraje už pět let. Mluví jako rodilý mluvčí. Začala se mi ta řeč líbit. Poslouchám polské písničky. Snažím se pomalu polsky mluvit,“ říká Kateřina.

Do Prahy za prací jezdí jednou za čas. Vždy se snaží projekty nakumulovat, aby toho zvládla co nejvíce a mohla se pak vrátit za svou láskou. My jsme měli to štěstí ji potkat na módní přehlídce Natali Ruden. Modelka předváděla kolekci Hell & Heaven, tedy Peklo a Nebe. „Byly mi bližší asi ty andělské modely,“ culila se zamilovaná Kateřina Kasanová.

Kasanová a Petrášek se dali dohromady díky sociálním sítím. Fotbalista modelce okomentoval příspěvek a přeskočila jiskra. Poté, co si začali telefonovat, Tomáš Kateřinu navštívil. „Byla jsem už zamilovaná přes zprávy a díky jeho hlasu,“ culí se Kateřina Kasanová. ■