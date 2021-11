Přípravy na světovou soutěž se zkomplikovaly. Poslechněte si, jaký má česká královna krásy chraplák

Karolína Kopíncová onemocněla kvůli vlastní nedůslednosti. Super.cz

I přesto, že by měla být raději v posteli, zachovala se Karolína Kopíncová jako profesionálka a nezrušila účast na módní show Natali Ruden (51). Miss Czech Republic 2020 neschvátil koronavirus, nachladila se při dovádění s dětmi v lese. Modelka ale přišla o hlas, což se jí není vůbec nehodí, jelikož finišuje s přípravami na Miss World.

„Dokončujeme videa, mám je namlouvat a bohužel nemůžu. Doufám, že mě to přejde,“ říká Karolína Kopíncová, která má před sebou stále ještě mnoho příprav. „Stále řešíme styling, půjčujeme oblečení. Doděláváme videa. Připravuju se na otázky.“

Do poslední chvíle si nebyla Kopíncová jistá, jestli bude moct odletět do Portorika, kde se světová soutěž koná. Před pár dny ale Amerika své hranice otevřela i pro lidi, kteří tam necestují se zvláštním významem pro USA. „Nebyli jsme si jistí, jestli se Spojené státy otevřou. Asi bychom získali speciální víza, ale i tak nebyla legrace získat letenky, spojů je málo,“ říká Kopíncová, která by ráda, aby jí na finále držel palce v sále také její partner Radovan Surý (34). „Přála jsem si, aby za mnou přiletěl. Lety jsou, ale špatně na sebe navazují. Doufám, že se se všemi 16. prosince potkám,“ popřála si Karolína Kopíncová. ■