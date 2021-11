Celebrity uráží ve svých kolážích a volá jim nad ránem: TMBK při křtu své knihy skrýval novou přítelkyni

Tomáš Břínek Super.cz

Nejenže si z nich dělá legraci ve svých kolážích, je navíc proslulý zejména svými telefonáty nad ránem, což nám prozradili. "Je to možné. Ale já si to třeba nepamatuju, tak se to nestalo," smál se Břínek, který během rozhovoru pátral, kdo to na něj prásknul. "Legraci jsem si dělal asi z každého, ale berou to docela sportovně. Anebo to, že se urazili, tají, aby nebyli trapní," mínil a měl pravdu, protože by se jich asi jinak sotva tolik sešlo. Jeho přátelé musejí být zkrátka otrlejší.

Knihu mu ale nekřtily známé tváře, snažil se sehnat co nejvíc dalších Tomášů Břínků. "Hledal jsem je po celé republice, jednoho jsem našel v Brně, dalšímu bylo šestnáct a nepustila ho máma. A pak je tady můj strejda," vypočítal.

Někde mezi hosty se skrývala i jeho aktuální přítelkyně, ale tu natáčet ani vyfotit nechtěl. "Ne, že bych se za ni styděl, ona spíš tenhle mediální svět nevyhledává, což je sympatické," upřesnil v našem videu, kde se dozvíte i to, že je zřejmě nejdlouholetějším studentem střední školy. ■