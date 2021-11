Martin Písařík promluvil o závislostech: Je pár mých kolegů, kteří už se nemohou dotknout alkoholu

Martin Písařík Super.cz

Filmový, muzikálový i seriálový herec nám přiznal, že v minulosti jednu závislost měl. Ujížděl si na sladkém. „Po každém jídle jsem si musel dát tabulku čokolády, a pak jsem vzal jednou baťůžek, odjel jsem do Anglie a do Irska cestovat a chvilku tam dělat v hospodě. Po měsíci jsem se vrátil, a jak jsem moc neměl peníze na to, abych si tam kupoval sladký, tak to přešlo,“ vysvětlil nám.

Jeho současnou závislostí je kontakt s lidmi. „Možná mám závislost na lidech, potřebuju být mezi lidmi, ale o to radši jsem potom sám,“ usmívá se.

Co se týká alkoholismu, s tím osobní zkušenost naštěstí nemá, ale u svých přátel a kolegů se s tímto problémem setkal nejednou. „Nedá se to tím samozřejmě vysvětlovat, ale ta práce je nějakým způsobem složitá, protože člověk pracuje se svými emocemi, dává hodně sám sebe a pak ten ventil je složitější. Navíc představení končí v 10 večer, lidé jdou do klubu, tam je ten moment, kdy se to může zvrtnout. Je pár mých kolegů, kteří už se nemůžou dotknout alkoholu,“ konstatuje herec.

Jak je na tom s alkoholem on sám, a zda bojuje proti závislosti na moderních technologiích u svých dvou synů, se dozvíte ve videu. ■