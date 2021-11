Radka a Tomáš Třeštíkovi opět spolu: Spisovatelka si nechala propíchnout nos stejně jako její manžel!

Radka a Tomáš Třeštíkovi Super.cz

Jejich tvrzení jim někdo věřit mohl, jiný ne. Nás ubezpečili, že mluví pravdu, minimálně tím, že společně dorazili na křest knihy společného kamaráda Tomáše Břínka, známého jako TBMK. Jsou tedy opravdu kamarádi? "Jak kdy. Byli jsme předtím ještě na křtu knihy tchána. Ale rádi jsme přišli spolu," vysvětlovala Radka. "Nešlo to udělat jinak. A máme se furt rádi," doplnil ji Tomáš. Radka si dokonce po jeho vzoru nechala propíchnout nos a nosí v něm kroužek. "Ano, ten je nový," potvrdila.

Když už jsme se sešli na křtu knihy, zajímalo nás, jak se to s Radčiným novým románem Tajemství, na který fanoušci netrpělivě čekají. "Byly trochu komplikace s papírem, tak je všechno se zpožděním. Zatím je vytištěna část nákladu, snad to bude do Vánoc stačit. A křest snad taky bude," věří. ■