Jen pro silné žaludky: Karlos Vémola nám ukázal pohled dovnitř své zraněné ruky. Přetrhané šlachy a krev

Karlos Vémola Super.cz

"Jsem Terminátor, vyměníme součástky a jedeme dál. Jen to tentokrát bude malinko déle trvat, než jsme doufali. Je potřeba čas, aby to srostlo. Mám utržený triceps, stahovanou šlachu znovu dohromady, moc se to nehojí, ale věřím, že to dobře dopadne," doufá Karlos. V našem videu se silné povahy mohou podívat, jak jeho ruka vypadá uvnitř, protože nám při rozhovoru ukázal snímky přímo z operace. "Mám tam dvacet stehů, snad to bude držet," modlí se zápasník.

Pauzu si bude muset dál zřejmě na půl roku. Utěšovali jsme ho, že si aspoň víc užije miminko, které čekají s partnerkou Lelou Ceterovou. "Bude to pro mě spíš psychický, než fyzický problém. Jsem v tomhle sportu přes třicet let a nikdy se mi nestalo, že bych musel úplně vypnout. A teď musím. Že bych vyměnil celý svůj sportovní život za roli muže v domácnosti, tak na to se úplně nechystám," uzavřel. ■