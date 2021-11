Na tento zlozvyk není Dana Batulková pyšná, mají ho i její děti. Uhlídat to nejde, říká herečka

Dana Batulková Super.cz

„Nebojuju s tím, závislost na čokoládě a sladkém si ponechávám. Nejradši mám višně v čokoládě,“ usmála se v rozhovoru pro Super.cz hvězda seriálu Slunečná. V poslední době jí spíš vadí, že se roky nemůže nadobro zbavit cigaret.

„Ne, že by to bylo nějak závažné, ale říkám tomu, že jsem ,celoživotně sváteční kuřačka’. Vlastně mi to hrozně vadí. Snažím se třeba tu jednu, dvě cigarety během dne eliminovat,“ svěřila herečka.

Přiznává, že odhodit cigarety nadobro není vůbec jednoduché. Lidé si totiž často vytvářejí návyky nejen v souvislosti se stresovými situacemi, ale i s těmi příjemnými momenty, což je i její případ.

„Je to takové hájení, že když si tu cigaretu dám, tak mám pocit, že na mě nikdo nemůže a že je to ten můj čas. Bohužel je to čas strávený s nikotinem a spoustou škodlivin,“ míní.

Kouření se nevyhnuly ani její děti, dcera Mariana (27) a syn Jakub Prachař (38). Předejít tomu sice nemohla, ale jak přiznává, ráda určitě nebyla.

„Kuba kouřil, teď nekouří, má období, kdy se toho snaží zbavit. Marianka trošku kouří, ale hrozně dlouho nekouřila, tak jsem si říkala, že aspoň ta se toho netkne. S tím ale nemůžu já nic dělat a myslím si, že je všeho do času. Trend dnešní doby spíš spěje k čistotě bez cigaret, tak uvidíme, jak to bude,“ dodává Dana Batulková. ■