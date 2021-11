Tato Američanka prý měla styk s 500 lidmi. Do svých třiceti let chce počet dvojnásobit

Kazumi Squirts Profimedia.cz

„Psala jsem si svůj tajný seznam i s poznámkami jako počet hvězdiček, když to bylo dobré, anebo srdíčka, když v tom byly i city. Ale pak jsem s tím musela přestat, protože můj ex deník našel a běsnil,“ popsala Daily Staru.

Chuť poznávat nové lidi ale mladou Američanku neopustila a rozhodla se, že během příštích šesti let, do svých 30, chce počet postelových partnerů zdvojnásobit na tisícovku. Považuje to za svou misi.

„Chci odstranit stigma ohledně vysokého počtu sexuálních partnerů, koho to skutečně zajímá?“ míní Squirts. „Používám ochranu a pravidelně se testuji. Jde o zábavu,“ říká.

Pokud se jí podaří dosáhnout vytyčeného cíle, oslaví to divokým večírkem se všemi přáteli. „Je mi jedno, pokud se to někomu zdá moc, ostatním do toho nic není,“ uvedla.

Jako partnery si vybírá podobně smýšlející muže. „Líbí se mi muži se sexuálními i emocionálními zkušenostmi, kteří vědí, co mají rádi, stejně jako já,“ dodala Kazumi. ■