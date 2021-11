Dva měsíce po vážné operaci se objevil ve společnosti. Zpěvák poprvé odhodil berle

Josef Vágner Super.cz

"Snažím se, co to jde. Mám velkou motivaci. Musel jsem vypadnout z představení, nemohl jsem pokračovat v sezóně a hrát. Navíc mi začíná zanedlouho vánoční turné, kde bych taky potřeboval být v pohybovém procesu. Snažím se, rehabilituji, co to jde," řekl Super.cz Vágner na konkurzu dětského muzikálu Ostrov pokladů, jehož premiéra je naplánována na březen příštího roku v Divadle Broadway.

Poprvé v divadle sešel po dvou měsících schody. "Dělali mi plastiku křížového vazu v koleni. Byl jsem poctivý, víc než šest týdnů jsem chodil o berlích a na nohu jsem vůbec nenašlapával. Je to necelý týden, kdy jsem berle odložil. Snažím se být soběstačný, včera jsem poprvé zkoušel schody. Nechci nic podcenit, aby se nic nestalo a vydrželo to," vysvětluje.

Do divadla ho doprovodila jeho dcera Amélie. "Jsem tady v Divadle Broadway doma, malou jsem vzal, aby mi poreferovala, jak se jí písničky z Ostrova pokladů líbí. Už tady hraju v Kocourovi v botách. Tyto projekty pro mě znamenají to, že můžu hrát něco pro děti, a to je hezký," dodal. ■