Manželka Adama Plachetky vynesla šperky za milión a půl. Takhle to slušelo krásné Kateřině

Kateřina Kněžíková Super.cz

"Je to zcela výjimečná situace. Jsem ráda, že je zase rychle vrátím, jsou to částky opravdu vysoké," řekla Super.cz Kněžíková. "A manžel je rozhodně mým bodyguardem, to ano," usmála se.

Byla ráda, že extrémně vytížený Plachetka mohl na křtu být. "Minule mi bylo líto, že tam nemohl být, teď jsem si moc užívala, že mohl slyšet a vidět, jak se rodí a pouští do světa nové miminko, cédéčko," vysvětluje.

Kvůli pracovnímu vytížení se manželé a rodiče dvou dcer nevidí tak často, jak by si přáli. "On si člověk zvykne na to, že toho druhého vedle sebe nemá. Ale jsou situace, kdy ho potřebujete u sebe. Byly chvíle, kdy jsem si to sama odtrpěla. O to víc si užívám, když ho nyní mohu mít po svém boku," dodala Kněžíková. ■