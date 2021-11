V 6. měsíci se poprvé objevila ve společnosti. Takhle to sluší těhotné Monice Marešové

Monika Marešová Super.cz

"Mám nahoře sedm kilo, dnes ráno jsem se vážila kvůli panu doktorovi, abych mu sdělila číslo," překvapila Marešová, která má kila snad jen v bříšku. "Řekla bych vám, kde jsou, ale nebudu to prozrazovat," dodala s úsměvem.

Monika před těhotenstvím hodně cvičila, udržovala se ve formě. Jak to má nyní? "Cvičím méně, ale cvičím. Myslím si, že když je na to tělo zvyklé, je to v pohodě. Všechno konzultuji s doktorem. Přestala jsem ale běhat, na to nemám. Vylezu dvě patra a jsem udýchaná. Spíš jedu protahování, aby mě nebolela záda," vysvětluje Monika.

První měsíce trpěla nevolnostmi, nyní už se cítí skvěle. "Cítím se už dobře, je to fajn. Jak se říká, že se na blbé věci zapomíná, je to pravda," dodala Marešová. ■