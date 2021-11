Matrace pro zdravý spánek

Kvalitní matrace a zdravý spánek spolu úzce souvisí. Jak ale vybrat tu nejlepší matraci? Tento článek vám může být dobrou radou.

Kvalita matrace má zásadní vliv na spánek. Při výběru, je třeba se zaměřit na více parametrů. Velmi důležitým parametrem je váha, se kterou souvisí i tvrdost matrace, dále bychom měli myslet na použité materiály.

Zdravotní matrace

Kvalitní ortopedické zdravotní matrace prošly klinickým testováním a obdržely certifikát, že splňují veškeré požadavky pro zdravý spánek. Tyto matrace fungují jako prevence únavy a stresu, i proti problémům s páteří či krevním oběhem. Musí být schváleny jako „zdravotnický prostředek“ a jsou také zařazeny do snížené sazby DPH.

Výška matrace a její rozměr

Při výběru matrace je třeba hledět na její výšku. Jakou výšku by měla mít? „Pokud je matrace uložena na pevném roštu či desce, jádro by mělo být vysoké min. 14 cm. Vyšší matrace zajišťuje lepší komfort spaní a samozřejmě i lepší rozložení váhy těla, což je důležité pro správné prokrvování,“ popisuje Petrásek. Co se pak týká velikostí, jedním z nejrozšířenějších rozměrů je matrace 90x200 cm, ale je možné vyrobit i matrace atypických rozměrů – tzv. matrace na míru.

Materiály pro výrobu matrací

Nejčastěji se k výrobě používají různé PUR - polyuretany. Pěnové - molitanové matrace jsou v současné době nejprodávanější. Dodávají se v široké škále tuhostí a jsou většinou fyziologicky zónované. Tyto matrace jsou vhodné na pevné i lamelové rošty.

Populární jsou také matrace s paměťovou pěnou. „Paměťová – viscoelastická pěna se výborně přizpůsobí tělu. Reaguje na tělesnou teplotu, která mění její tvar. Při ležení stabilizuje tělo, což přispívá ke kvalitnějšímu a klidnějšímu spánku,“ vysvětluje Petrásek.

Latexové matrace v kombinaci s kokosovým vláknem nebo tužší PUR pěnou, se ukládají na lamelové rošty. Jejich výhodou je, že vynikají dlouhou stálostí parametrů a životností.

Pružinové matrace. Nejsou vhodné na lamelový rošt. Jejich výhodou je dobré odvětrávání a odolnost proti plísním. Jsou-li dobře vyrobené, vyznačují se i dlouhou životností.

Taštičkové matrace. Mají hodně menších pružin v tzv. taštičkách, takže se lépe přizpůsobí tělu a jsou velmi komfortní. Pokládáme je na laťový rošt nebo pevnou desku. Nejsou vhodné na předpružené lamelové rošty.

Na takových matracích budete spát jako na obláčku

FOTO: Samphotostock

Matrace dle tuhosti

„Tuhost či tvrdost matrace je vždy subjektivní. Pro těžší váhy může být tvrdá matrace měkká a to samé, platí i naopak,“ vysvětluje pan Petrásek, majitel plzeňské společnosti Matrimex, která nabízí vše pro zdravé a kvalitní spaní, především matrace českých výrobců.

„Většina výrobců uvádí tuhost matrace na stupnici od jedné do pěti, přičemž pětka je nejtvrdší. Jedničku prodejci doporučují pro ty, kteří preferují velmi měkké ležení, dvojka je určena spíše pro dorost a děti – lehké váhy nebo pro ty, kteří upřednostňují měkčí matraci, trojka se hodí pro většinu populace nebo pro ty, co požadují středně tvrdé spaní, čtyřka už je pro vyšší zátěž nebo pro toho, kdo spí rád na tvrdší matraci a nakonec pětka, která je určena pro extrémní zatížení,“ upozorňuje Ivo Petrásek.

Ať už vybíráte matraci pro sebe, své dítě nebo třeba nemocného dědečka, věnujte výběru maximální pozornost, neboť se to projeví na tom nejdůležitějším, co máme, a tím je naše zdraví. Kvalitní spánek je to, co skutečně trvale potřebujeme.