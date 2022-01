Neblaze se proslavila s pytlíkem na hlavě a podporou vlády v boji proti covidu. Nyní je Anna Šulcová mnohem opatrnější

Anna Šulcová Super.cz

„Snažím se na to koukat opatrněji. Snažím se volit vhodnější slova a lépe formulovat věty. Někdy se do věcí zapletu,“ říká dnes influencerka, která je vítězkou Czech Social Awards v roce 2017 až 2020. Aničku tyto nepříjemné zkušenosti neodradily, a i nadále se snaží podporovat projekty, které mají smysl, jen se snaží být při výběru opatrnější. „Dávám si větší pozor. Jakmile člověk cítí, že dělá věci, které mají dobrou myšlenku, tak se to vyplatí. Nikdy jsem neměla nekalé úmysly, ale snažím se všechno dělat s nejčistší myslí.“

Šulcová neváhala podpořit sbírku Vlčí máky na podporu válečných veteránů, zraněných hasičů a policistů. „Neviděla jsem impuls, že by mladí lidé tuto myšlenku šířili. Myslím si, že je potřeba podpořit válečné veterány, hasiče, zraněné policisty, všechny, kteří se o náš stát starají. Přišlo mi důležité to zmínit, když se to pojí dohromady,“ říká Anička, kterou začaly myšlenky na společenskou odpovědnost napadat na začátku pandemie. „Největší impuls pro mě byl, když začal covid. Začala jsem se zajímat o to, jak funguje stát, zdravotnictví, jaké služby tady máme. Uvědomila jsem si, jakou tady máme péči a že je důležité zmiňovat, že se máme dobře,“ říká Anna Šulcová. ■