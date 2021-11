Influencer z vily Like House se snaží dostat babičku z Afghánistánu: Jak teď probíhá kontakt s příbuznými?

Adam Kajumi má strach o svou babičku.

„Můj otec dlouho působí v armádě jako lékař. Je to pro mě osobní věc,“ uvedl ke Dni válečných veteránů. „Je to den, který bychom si měli připomínat a opakovat mladé generaci, abychom předešli válečným konfliktům, které zažily generace v minulosti.“

Kajumi se sice narodil v České republice, v Afghánistánu ovládaném Tálibánem však žije část jeho příbuzných.

„V Afghánistánu je situace velmi složitá. Nikdy jsem tam nežil a nedostal jsem se do fáze, že bych si řekl, že rozumím této situaci, jak to probíhá,“ říká Adam, který se s rodinou snaží příbuzné podporovat finančně i materiálně. „Snažíme se, aby měli co jíst, pít, aby měli peníze, a aby, pokud to situace dovolí, se dostali do bezpečnějšího státu.“

V kontaktu jsou alespoň telefonicky. „S někým se spojit je náročné, ale alespoň si telefonujeme přes afghánské číslo mého otce,“ popsal.

Rodina se snaží dostat do bezpečí hlavně Adamovu babičku. „S otcem jsme žádali ministerstvo, to nám ale nevyhovělo. Oslovili jsme nezávislé organizace působící ve Spojených státech amerických, které převzaly šedesát tisíc uprchlíků, ale zatím neúspěšně,“ krčí rameny Adam, který ale své snažení nevzdává: „Naděje umírá poslední.“ ■