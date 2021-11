Eva Burešová se po rozchodu s otcem svého syna neubránila jedné závislosti. Teď s ní úspěšně bojuje

Eva Burešová Super.cz

„Kouřila jsem dlouhou dobu, přestala jsem ve 22 letech a pak jsem dlouhou dobu nekouřila. Když jsme se rozcházeli s otcem mého syna, tak jsem si zapálila a pak jsem si zapalovala častěji a častěji,“ svěřila Super.cz hvězda seriálu Slunečná.

„Omezovalo mě to a nelíbí se mi, když má něco kontrolu nad mou vlastní hlavou, nad mým vlastním tělem, což závislost na nikotinu má. Zabalila jsem to a teď se úspěšně držím a jsem na sebe pyšná,“ raduje se krásná brunetka. „Mám aplikaci, která mi přesně ukazuje, kolik cigaret jsem nevykouřila, kolik peněz jsem ušetřila a co se mi léčí a mění po zdravotní stránce.“

Stává se, že lidé vymění cigarety za sladké či jiné náhražky. To sice není její případ, ale zaměstnat hlavu prý není vůbec jednoduché. „Namalovala jsem spoustu nových obrazů, koupila si spoustu zbytečných věcí, ale já to zvládnu,“ usmívá se.

Přestože hlasivky si ještě nějakou dobu budou muset zvykat a „pročistit se“, Eva už na sobě i po tak krátké době pozoruje příznivé změny. „Začala jsem víc tvořit, začala jsem si číst, uvařila jsem si jídlo jen tak sama pro sebe, což jsem hrozně dlouho nevařila. Baví mě to,“ dodává optimisticky. ■