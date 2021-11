Prostě to riskla. Tak začal vztah Marie Rottrové a jejího o 15 let mladšího třetího manžela

Marie Rottrová a Milan Říha Česká televize

Marie Rottrová (79) slaví 13. listopadu životní jubileum, kulatých 80 let. K prvním gratulantům bude bezesporu patřit její manžel Milan Říha. O začátcích jejich vztahu nyní zpěvačka promluvila v dokumentu České televize.

Říha je třetím manželem „ostravské lady soul“, jak se Rottrové často přezdívá. Poprvé se vdávala mladičká, ve svých dvaceti letech za muzikanta a skladatele Vlastimila Kučaje, se kterým má syny Martina a Vítka. Jejím druhým manželem byl Němec Georg Burgerstein, kterého si vzala v roce 1998.

Partnerské štěstí našla do třetice s Milanem Říhou.

Ze vztahu s o 15 let mladším partnerem měla zpěvačka obavy. „Když jsem se zeptala, kolik je mu roků, tak jsem úplně zcepeněla a říkala jsem si: tak to nikdy,“ směje se dnes. „Ale člověk se nesmí bát risknout vztah. Říkala jsem si, že když budu rok dva šťastná, bude to krásný,“ svěřila.

Zatímco pro Rottrovou šlo o risk, její manžel prý věděl, že to bude navždy. „Léta jsem ji znal jako fanoušek a dneska vidím i za ten mediální obraz, a to je ono,“ říká Říha. Svatbu měli dva roky po zásnubách v červnu 2016 v kostele v Neratově v Orlických horách.

Dokument s názvem To mám tak ráda ČT odvysílá 13. listopadu večer na prvním programu. ■