Misska při rozhovoru pro Super.cz neudržela slzy. Její životní partner bojuje na JIP o život

Mariana Bečková Super.cz

"Můj nejbližší člověk, můj Axel bojuje o život v nemocnici. Je velmi vážně nemocný. Začalo to tím, že ho jen bolela záda. Chodili jsme k fyzioterapeutům, ti říkali, ať to vyleží. Pak z ničeho nic přede mnou zkolaboval," řekla Super.cz Mariana.

"Má rakovinu. To, že ho bolela záda, znamenalo, že měl nádor, který mu tlačil na ledviny. To způsobilo selhání ledvin. Proto apeluju na všechny, pokud vás něco bolí, zajděte si na vyšetření, nezanedbávejte to," řekla Super.cz Mariana se slzami v očích.

Axel leží na JIP v Německu, Mariana u něj tráví veškerý možný čas, nyní na pár dní přijela do Čech, aby zkusila štěstí v Miss Czech Republic. Jejím snem je odletět na světovou soutěž krásy Miss World.

"Pocity viny, že jsem tady a on někde bojuje o život v nemocnici, mám. Jsou to vlny nahoru dolů. Byl to můj sen velmi dlouho. Když Axel mohl komunikovat a nebyl zrovna na JIP, tak mi řekl, ať do toho jdu. Ať bojuji za něj, že když on nemůže, tak to neznamená, že já nemám žít svůj život. A takový přesně on je. Milující, vždy mě podporoval a tak to je stále," dodala Bečková. ■