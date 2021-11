Takhle jí to sluší v 5. měsíci těhotenství! Jedna z nejúspěšnějších českých modelek se těší na druhého potomka

Zuzana Stráská Super.cz

Jedna z nejúspěšnějších českých modelek Zuzana Stráská čeká druhého potomka. Zatím to vypadá, že jediné, co jí vyrostlo, je bříško. "Ani v prvním těhotenství jsem extra nepřibrala, je to i nyní podobné," řekla Super.cz Zuzana na openingu obchodu se spodním prádlem, kterého je tváří.

Lékaři ji varují, že by se měla šetřit. Dceru Emu porodila předčasně a poslední dva měsíce musela jen ležet. Jak sama modelka říká, sedět s rukama v klíně moc neumí.

"Pořád je hodně práce, i když mi bylo řečeno, že mám zvolnit, abych miminko donosila do zdárného konce. Tak musím zvolnit přes Vánoce," slibuje Stráská.

"Já to piánko úplně neumím. Musím si to trošku uvědomovat a šetřit se. Mám obavu, samozřejmě, ale doufám, že bude vše dobré. Musím to zaklepat. Nemám na to čas myslet, což je asi dobře," říká Stráská, která pracuje pro módní časopis a věnuje se sociálním sítím.

Pohlaví miminka zatím neprozradila. "Pohlaví známe. Když to doklepu do konce, tak to pak hezky sama oznámím," dodala s úsměvem. ■