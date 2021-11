Do prvního manželství vstoupil Meky Žbirka po vzoru Johna Lennona. Vztah čekaly těžké zkoušky

Meky Žbirka Herminapress

Jak ale přiznal, a o rodinném životě se mluvit nedalo. „Sice jsme se vzali, ale já jsem stejně nebyl skoro vůbec doma. Moje rodinná situace vždycky vycházela z toho, že jsem do ní vletěl jako dvacetiletý a neuvědomoval si, o co jde,“ odhalil více o svém prvním svazku zpěvák.

Ten doplatil na jeho touhu po úspěšné kariéře a samozřejmě i potřebu zabezpečit rodinu. Manželka a dcera byly hlavním důvodem jeho cestování a koncertování. Už neživil jen sebe, ale i je. „Na hraní se nedalo zbohatnout, měli jsme tabulkové platy. Všechno, co jsme vydělali, jsme projedli. Z hudby jsem začal mít peníze, až když jsem začal být úspěšný jako autor,“ prozradil autorovi knihy Janu Vedralovi Meky.

Zahraniční zájezdy trvaly v té době minimálně dva měsíce, manželství tak procházelo těžkou zkouškou. Zpěvák tím pádem také trávil málo času se svou prvorozenou dcerou.

„S Denisou jsem trávil málo času, s tím, co jsem později věnoval Lindě a Davidovi, se to nedá srovnat. Neměl jsem k ní ale jiný vztah, já jsem jednoduše nebyl doma. V osmdesátých letech bylo třeba vydělat na nájemné, nediskutovalo se tedy o tom, že musím odjet. To byla moje práce, takhle jsem živil rodinu. První tantiémy přišly až po deseti letech manželství. A to nestačilo.“

V 80. letech už se život hudebníka podepsal na manželství finálně. „Doma jsem moc nebyl. Bydlel jsem po hotelech, a to celé moje první manželství také poznamenalo. My jsme se opravdu brali velmi mladí, nevěděli jsme, zda se k sobě hodíme, zda si představujeme svět stejně. V podstatě to muselo zákonitě dopadnout tak, jak to dopadlo. Ani já, ani Helga jsme nevěděli, do čeho jdeme. A až při našem soužití jsme zjistili, jak moc jsme každý jiný,“ prozradil tehdy Meky.

„Což o to, ona měla ráda Rolling Stones, v tom jsem nespatřoval chybu. Ale náš pohled na život se lišil, až to došlo do bodu, kdy nemělo absolutně žádný význam skrývat, že je konec. Ten vztah nějak přirozeně ukázal, že já jdu jedním směrem a Helga jiným. Proto si myslím, že v tom ani není nějaká trpkost,“ dodal.

V roce 1987 došlo k rozvodu i papírově, Meky už tehdy chodil s nynější manželkou Kateřinou, a první žena Helga odešla za novým přítelem do zahraničí. Jejich dcera Denisa po vzájemné dohodě i rozhodnutí soudu zůstala v Bratislavě v otcově péči.

Do Bratislavy se poté přestěhovala i Kateřina, která se stala jeho ženou v roce 1988. V knize Meky také zmínil, že Kateřina pomáhala jeho dceři Denise s přípravou na maturitu, sama tehdy dokončovala studium. Druhá manželka poté přivedla na svět dceru Lindu a syna Davida. ■