V Policii Modrava hraje o patnáct let mladší holku. Skutečný věk byste hvězdě Discopříběhu nehádali

Je to paradox, ale Jaroslava Stránská vypadá třicet čtyři let po natočení prvního dílu kultovního filmu Discopříběh lépe než tehdy.

Na dvaapadesát herečka rozhodně nevypadá. „Lidé mi to často říkají. Je to mými geny, to bude tím. Moje teta a maminka vypadají stále dobře,“ řekla Super.cz na křtu knihy Jaroslava Sypala Kotrmelce jednoho herce.

Její mladistvý vzhled s sebou nese ale i nevýhody. „Dostávám stále stejné role. Na role maminek a babiček se podle některých filmařů nehodím,“ krčí rameny Jaroslava.

Stránská byla v poslední době mimo televizní dění. Teď se ale vrátila na obrazovky díky seriálu Policie Modrava. Při této pracovní příležitosti se hodně řešil její věk. „Casting jsem musela dělat natřikrát, protože mi bylo čtyřicet a hrála jsem tam pětadvacetiletou holku. Nakonec jsem konkurzy udělala a vyhrála jsem to,“ říká sympatická blondýnka.

Herečka se zatím invazivnějším omlazovacím zákrokům vyhýbá. „Tyto věci zatím, myslím, nepotřebuji. Používám úplně obyčejný krém, snažím se hodně spát a hodně se směju. Když má člověk stále dobrou náladu, tak se to v obličeji odrazí,“ prozrazuje Jaroslava Stránská. ■