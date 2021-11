Bolestné momenty v životě Mekyho Žbirky: Sebevražda bratra byla v rodině tabu

Meky Žbirka v roce 1984 Foto: archiv M. Žbirky

Jason v únoru roku 1969, v pouhých 25 letech, dobrovolně odešel ze světa. „Spáchal sebevraždu a to s námi se všemi, s celou rodinou, neuvěřitelně otřáslo,“ vzpomínal Miro v knize Miro Žbirka - Zblízka na událost, o které se v jejich rodině dlouhá léta nemluvilo.

Rodiče si odlišného chování jejich nejstaršího syna Jasona začali všímat asi půl roku po sovětské invazi. Začali jej prý zamykat v pokoji a dávat na něj zvýšený pozor. Přesto se mu jedné noci povedlo spustit se z okna bytu v prvním patře, dojít ke kolejím a skočit.

„To téma bylo v rodině tabu. Nikdy jsem nepřišel za rodiči, abychom si popovídali o tom, jak to bylo s Jasonem. Všechno ohledně jeho smrti jsou jenom moje dohady,“ prozradil autorovi knihy Janu Vedralovi Meky Žbirka.

Ten se už tehdy věnoval své začínající hudební kariéře, přičemž intelektuálně založený Jason sledoval dění ve světě, demonstrace v Paříži a zavírající se hranice.

„Svět byl tehdy angažovanější. Můj bratr byl generace Beatles, narodil se v roce 44. Možná si kladl různé otázky a bůh ví, proč dospěl zrovna k takovému rozhodnutí. Vím jenom, že za tím tehdy nebyla žádná love story. Bylo to něco hlubšího,“ prozradil Žbirka, jehož rodině to tehdy naprosto změnilo životy.

Tragická rodinná událost jej mnohem víc posunula k hudbě, ve které mu starší bratr rozšiřoval obzory. „Pomohlo mi to i ve vlastní tvorbě. Kolikrát jsem si řekl, co by na to asi řekl Jason. A představoval si, zda by se mu moje písničky líbily, nebo ne. Dodnes mi chybí a svým způsobem je pořád se mnou.“

V hudební kariéře ho ale ovlivnili oba bratři, Jason i Tony. „Díky starším bratrům jsem nemusel objevovat Ameriku, kterou už oni dávno objevili. Bylo pro mě úplně přirozené slyšet dva chlapíky, jak zpívají dvojhlas, protože to dělali bráchové v kuchyni,“ prozradil v knize Meky.

Miro Žbirka zemřel 10. listopadu 2021 ve věku 69 let. ■