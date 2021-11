Vtipálek Ryan Reynolds zase perlil: Takhle reagoval na kolegův titul nejvíc sexy muže planety

Ryan Reynolds Profimedia.cz

„Nepokaz to. Když jsi jednou na vrcholu, nenech si příležitost uniknout. Běž jako vítr,“ vzkázal kolegovi s humorem sobě vlastním v pořadu Today.

„Myslím, že tu příležitost promarní jako mnoho jiných. Bude se stydět. Kdybych tehdy věděl, co vím dnes, vyždímal bych z toho víc. Opustil bych rodinu, toulal bych se po světě s magazínem People v rukách a bloumal od města k městu,“ pobavil publikum.

Reynolds je stejně jako Rudd známým vtipálkem, ani jeden z herců nebere titul nejvíc sexy muže světa příliš vážně.

Rudd zase v rozhovoru pro ET Canada z roku 2018 označil Reynoldse za pohledného a sexy. Nicméně nyní přislíbil, že rozhodně čapne příležitost za pačesy.

„Hodlám se do toho opravdu položit a kašlu na skromnost. Nechám si to natisknout na vizitky a tak. Moji kamarádi mě za to budou dusit, což chápu, proto jsme přátelé,“ nechal se slyšet, pochopitelně rovněž s nadsázkou. ■