Krutá hra osudu. Meky Žbirka (✝69) zemřel na stejnou nemoc jako jeho maminka

Meky Žbirka Herminapress

Zemřel zpěvák Miro Žbirka

Super.cz

O jeho zdravotních obtížích se vědělo od října, kdy se svým fanouškům ozval z nemocnice, kde byl na kapačkách. „Přátelé, dostihl mě nějaký zákeřný bacil a skončil jsem na kapačkách. Posílejte energii, budu ji potřebovat,“ vzkázal tehdy Meky.

Zápal plic měl zpěvák už v roce 2017, kdy jej skolil v Londýně. Přátelé pro něj tehdy poslali privátní letadlo, které ho dopravilo domů. V té době také prozradil, že tahle nemoc je pro něj děsivá, vzhledem k tomu, že mu vzala v roce 2002 jeho milovanou maminku. „Na zápal plic se dá zemřít. Stalo se to mé mámě,“ napsal tehdy Žbirka.

Na slovenskou hudební legendu vzpomínají všichni kolegové a přátelé, Mekyho náhlým odchodem jsou otřeseni.

„Pochopil jsem, jak se cítil Paul McCartney, když mu zemřel John Lennon. Nebyli jsme poslední dobou v intenzivním kontaktu, ale to jsou věci, které se nedají zapomenout. Nemůžu říct, že to musím nějak rozchodit, protože ani nevím, zda se to dá rozchodit,“ uvedl bývalý spoluhráč Mekyho z Modusu Laco Lučenič. ■